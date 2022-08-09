Открыли самый большой скейт-парк Челябинска

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30 июля, на парковке у ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Героя Родионова состоялось открытие самого большого в регионе скейт-парка RCC EXTREME площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

В скейт-парке есть зоны как для новичков, так и для профессионалов, предусмотрены прыжковая зона и стрит-зона с элементами скольжения. Все поверхности покрыты износостойким и ударопрочным материалом. Площадка подходит для катания на скейтбордах, велосипедах ВМХ, маунтинбайках, трюковых самокатах и многом другом.

Такой же скейт-парк открыли в Екатеринбурге 2 июля.