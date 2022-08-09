От Слюдянки до Зимы. Три новых электропоезда в Иркутской области

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В Иркутске состоялась презентация современных пассажирских электропоездов серии ЭП3Д. Три новых состава поступили на полигон Восточно-Сибирской магистрали в начале августа. Поезда будут курсировать в пригородном сообщении на участках ВСЖД от Слюдянки до Зимы.

В первый рейс один из новых электропоездов отправился по маршруту Иркутск — Сортировочный — Подкаменная. Пассажиры положительно оценили комфорт и удобство новой электрички.

Поезда отличают плавный ход и низкий уровень шума в вагонах. Все электрички соответствуют передовым стандартам обслуживания пассажиров, в том числе инвалидов. Кроме того, у каждого пассажира есть возможность зарядки гаджета от usb-розеток, расположенных под креслами, помимо этого они оснащены инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Напомним, что на полигоне ВСЖД уже курсируют два аналогичных электропоезда, пополнивших парк дороги за последние два года. До конца 2022 года ожидается поступление ещё трёх таких машин.

Ранее электропоезда серии ЭП3Д обновили парк Дальневосточной железной дороги в Приморье и Хабаровском крае.