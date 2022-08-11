Одним из недостатков беспилотных летательных аппаратов (БЛА) является ограниченное время полета, связанное с емкостью бортового аккумуляторного источника электропитания. При этом, есть ряд прикладных задач для БЛА, которые требуют длительного нахождения БЛА в воздухе в режиме стационарного висения или ограниченного маневрирования. Научно-производственная компания «БГ-Оптикс» для решения такого рода задач сконструировала и серийно производит БЛА с питанием по кабелю от наземной станции. Аппарат получил наименование «Феникс СПП» — квадрокоптер с системой привязного питания.

Феникс СПП в воздухе. © www.bg-optics.ru

Основная задача БЛА «Феникс СПП» — ведение непрерывного воздушного мониторинга и ретрансляции сигналов в диапазоне высот до 150 м, при этом время висения практически не ограничено. БЛА получился достаточно компактный, при габаритах носителя 1010×010×400 мм, вес в базовой конфигурации составляет 6 кг. «Феникс СПП» может подымать до 3 кг полезной нагрузки.

Комплект оборудования "Феникс СПП". © www.bg-optics.ru

Время полного развертывания системы «Феникс СПП» занимает не более 10 минут.

Возможности привязного квадрокоптера «Феникс СПП»:

— организация мобильных и стационарных пунктов охраны и видеонаблюдения стратегически важных объектов;

— обнаружение и распознавание наземных и воздушных нарушителей периметра в режиме реального времени;

— построение системы связи при отсутствии инфраструктуры в районах чрезвычайных ситуаций;

— контроль и координация гражданских и военных наземных служб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведении учений;

— развертывание локальных навигационных сетей.

Готовый к работе "Феникс СПП" © www.bg-optics.ru

В качестве резервной системы питания на квадрокоптере «Феникс» установлена (аварийная) аккумуляторная батарея, позволяющая выполнять посадку квадрокоптера при аварийном пропадании питания с земли.

Передача изображения, электропитание и управление БПЛА осуществляется по кабелю питания.

Наземная станция привязного питания. © www.bg-optics.ru

Программное обеспечение системы «Феникс» дает возможность использовать квадрокоптер с разной степенью автономности, для решения различных задач заказчика. Совместно с высокими эксплуатационными характеристиками это позволяет повысить эффективность обследования как отдельно стоящих объектов, так и территорий со значительной протяженностью.

Технические характеристики привязного квадрокоптера «Феникс СПП»

Предельная ветровая нагрузка — 12 м/с

Точность позиционирования — ±0,5 м

Степень защиты — IP54

Температурный диапазон — -20/+40 С

Время развертывания — не более 10 мин

Обслуживающий расчет — 2 человека

Габариты наземного блока питанияс кабельной ситемой — 450×770×310 мм

Напряжения питания носителя — 360-380 В

Питание наземного блока питания — 1Р. 220 В, 2,5 кВт