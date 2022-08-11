На ДВЖД реконструирован перегон Эльдиган — Тудур
На участке построен второй путь и четыре моста длиной от 114 до 428 м.
Это сложнейший и крайне важный объект по направлению к портам Ванино и Советская Гавань. Участок пути, проходящий в отрогах Сихотэ-Алиньского хребта и пересекающий притоки Амура, имеет сложный план и профиль. Из-за уклона существующей линии для движения тяжеловесных поездов приходится использовать подталкивающие локомотивы. С завершением второго пути потребность в толкачах отпадает. Постепенное усиление инфраструктуры позволило увеличить вес поезда на линии Комсомольск — Ванино. Ее ежегодная провозная способность выросла с 19,3 млн т в 2012 году до 41,8 млн т в 2022-м.
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