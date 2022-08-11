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Дорожное строительство

На ДВЖД реконструирован перегон Эльдиган — Тудур

 © avatars.mds.yandex.net

На участке построен второй путь и четыре моста длиной от 114 до 428 м.

Это сложнейший и крайне важный объект по направлению к портам Ванино и Советская Гавань. Участок пути, проходящий в отрогах Сихотэ-Алиньского хребта и пересекающий притоки Амура, имеет сложный план и профиль. Из-за уклона существующей линии для движения тяжеловесных поездов приходится использовать подталкивающие локомотивы. С завершением второго пути потребность в толкачах отпадает. Постепенное усиление инфраструктуры позволило увеличить вес поезда на линии Комсомольск — Ванино. Ее ежегодная провозная способность выросла с 19,3 млн т в 2012 году до 41,8 млн т в 2022-м.
Источник: https://www.rzd-partner.ru/zhd-tran...nstruirovan-peregon-eldigan-tudur-/

Дальний Восток, РЖД
  • Clausson Clausson
    11.08.2221:15:20

    Актуально и своевременно. Потребность в угле на мировых рынках растет.

    #1252736
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