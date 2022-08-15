В Брянске открылся Дворец единоборств

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В Брянске в субботу, открылся Дворец единоборств.Торжество приурочили ко Дню физкультурника.

Площадь спортивного сооружения — 55 тысяч квадратных метров. Оборудованы залы для тренировок и соревнований по дзюдо, самбо, вольной борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу. Помимо этого, возведены два бассейна и центр реабилитации.

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В регион приехали президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея, трехкратный чемпион Олимпийских игр Владислав Третьяк.Дворцу присвоили имя брянского самбиста, девятикратного чемпиона мира, Артема Осипенко. Он присутствовал на открытии вместе со своим тренером Сергеем Портновым, а также основателем школы самбо в Брянске Отаром Кацанашвили.

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Особыми гостями церемонии стали ветераны спорта Брянской области: почётный гражданин Брянской области, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, 5-кратная чемпионка и рекордсменка мира и Европы, 17-кратная чемпионка СССР и России по лёгкой атлетике Людмила Самотесова, почётный гражданин города Брянска, основатель самбо в Брянской области, заслуженный тренер РСФСР, почётный гражданин города Брянска, заслуженный тренер России по вольной борьбе Анатолий Осадчий.

Потом во Дворце стартовал фестиваль боевых искусств.

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