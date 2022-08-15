КРУГ модернизирует АСУ ТП турбины Карагандинской ТЭЦ-3
Произведена поставка оборудования для модернизации АСУ ТП турбогенератора Т-120/130-12.8 ст. № 5 Карагандинской ТЭЦ-3 (Казахстан).
Карагандинская ТЭЦ-3 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Казахстана и пятая по установленной мощности теплоэлектростанция страны. Входит в состав ТОО «Караганда Энергоцентр» (принадлежит компании «Казахстанские коммунальные системы»). Выработанная станцией электроэнергия идёт на покрытие электрических нагрузок Карагандинского региона. Установленная электрическая мощность — 670 МВт, тепловая — 1174 Гкал/ч.
АСУ ТП турбогенератора на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000® (ПТК КРУГ-2000) безотказно функционирует с 2012 года.
В состав поставленного для модернизации оборудования вошли шесть комплектов контроллерного оборудования, два сервера, два АРМ оператора и сервера Web-контроля с установленным программным обеспечением SCADA КРУГ-2000.
Карагандинская ТЭЦ-3 активно готовится к началу отопительного сезона, до конца года запланирован капитальный ремонт двух котлов и двух турбин. Проект модернизации турбины № 5 выполняет компания ТОО «Арыстан» Building Company" (Казахстан). Поставка ПТК произведена при участии Центра поддержки экспорта Пензенской области.
С 1994 года компания «КРУГ» успешно реализовала 25 проектов автоматизации различных промышленных объектов Казахстана. При этом использовались различные средства автоматизации, в том числе промышленный контроллер DevLink-С1000, внесенный в Госреестр средств измерений Республики Казахстан.
Фото взято из открытых источников
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