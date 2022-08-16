3 новинки от ЧМЗАП на выставке «СТРОЙДОЭКСПО"-2022
3-5 августа в Челябинске проходило выставочное мероприятие — «СТРОЙДОРЭКСПО"-2022. Оно собрало представителей дорожного, строительного, коммунального, пожарного, прицепного автопрома. На экспозиции под открытым небом свои изделия презентовали представители ЧМЗАП.
Первое — низкорамный прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99904-011-ПП4 с грузоподъемностью 60 т. У него две поворотные самоуставливающиеся оси. Вторая позиция — облегченный контейнеровоз ЧМЗАП 99903-053-ПЛИ. Принадлежит к семейству машин для перевозок на дальние расстояния грузоподъемностью до 41 т. Дополнительно представили бортовой полуприцеп ЧМЗАП 99064-031 ПМ41 для доставки товаров любых габаритов весом до 34 т.
Завод «Уралавтоприцеп» — единственный из всех присутствующих на форуме представителей автопрома с полным циклом производства. Техника комплектуется своими силами. В числе таких деталей поворотные самоустанавливающиеся оси.
Источник — Контейнеровозы
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.