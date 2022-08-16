3 новинки от ЧМЗАП на выставке «СТРОЙДОЭКСПО"-2022

3-5 августа в Челябинске проходило выставочное мероприятие — «СТРОЙДОРЭКСПО"-2022. Оно собрало представителей дорожного, строительного, коммунального, пожарного, прицепного автопрома. На экспозиции под открытым небом свои изделия презентовали представители ЧМЗАП.

99903-053 © autoline.kg

Первое — низкорамный прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99904-011-ПП4 с грузоподъемностью 60 т. У него две поворотные самоуставливающиеся оси. Вторая позиция — облегченный контейнеровоз ЧМЗАП 99903-053-ПЛИ. Принадлежит к семейству машин для перевозок на дальние расстояния грузоподъемностью до 41 т. Дополнительно представили бортовой полуприцеп ЧМЗАП 99064-031 ПМ41 для доставки товаров любых габаритов весом до 34 т.

Завод «Уралавтоприцеп» — единственный из всех присутствующих на форуме представителей автопрома с полным циклом производства. Техника комплектуется своими силами. В числе таких деталей поворотные самоустанавливающиеся оси.

Источник — Контейнеровозы