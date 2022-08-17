Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввод в эксплуатацию предприятия SMC Pneumatics

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Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания японского предприятия SMC Pneumatics в Горелово, где разместятся головной офис, складской комплекс, учебный центр и производственный участок.

«В Ломоносовском районе открывается еще одно крупное иностранное предприятие: площадка японской компании SMC Pneumatics. Согласно проекту, в четырехэтажном здании разместятся головной офис компании, производственно-технический центр и логистический комплекс. Там можно будет не только распределять товары по конечным потребителям, но и изготавливать сложные изделия на заказ«

В здании также откроется учебно-консультационный центр, включающий демонстрационный зал и учебный класс со стендами-тренажёрами и компьютерной техникой. Здесь специалисты промышленных предприятий смогут принять участие в семинарах и познакомиться с современным оборудованием для автоматизации технологических процессов.

По словам генерального директора ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик» Алексея Курышева, строительство офиса и производственно-логистического центра является важным этапом в развитии предприятия, а также подтверждением долгосрочной стратегии SMC, направленной на укрепление позиций на российском рынке.

Благодаря новому зданию произойдет расширение основных подразделений компании ― технического отдела, учебного центра, сборочно-испытательного участка и центрального склада, что позволит лучше удовлетворять потребности российского рынка комплектующих для автоматизации производства.

Компания SMC начала свою деятельность в 1959 году в Токио. Сегодня японская компания производит широкую гамму оборудования для промышленной автоматизации в различных отраслях: черной и цветной металлургии, нефтехимии, автомобилестроении, целлюлозно-бумажной, пищевой, фармацевтической и горнодобывающей промышленности. В России SMC начала активную работу в 1996 году. На сегодняшний день представительства компании расположены в 33 крупнейших промышленных центрах России.