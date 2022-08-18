В Дятькове Брянской области открылся ледовый дворец

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Новый спортобъект возвели в рамках госпрограммы за 250 миллионов рублей. В состав комплекса кроме ледовой арены входят два бассейна для плавания детей и взрослых, универсальный спортзал с трибунами и вспомогательные помещения. Есть и буфет на 28 мест, рассказала газета «Пламя трудa».

Пропускная способность ледовой арены при массовом катании составляет 120 человек за смену. Она имеет размеры 60 на 30 метров. Будет организован и прокат коньков. Оптимальную температуру на катке поддерживают с помощью специальных холодильных установок. На льду будут тренироваться и юные хоккеисты. Уже набрана группа. Также в спорткомплексе собираются открыть спортивные секции по фигурному катанию.В зале ледовой арены есть трибуны на 69 зрительских мест, в том числе 6 мест для инвалидов.

Теперь многие жители города и района смогут заниматься зимними видами спорта круглый год. Это события дятьковцы ждали с нетерпением. Новый лёд уже сегодня опробуют юные хоккеисты, а также команды правительства и «Красных звезд».