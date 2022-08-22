Предприятия ГК КСК начали серийный выпуск компонентов для «Иволги 3.0»

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Предприятия группы компаний «Ключевые системы и компоненты» приступили к серийному производству элементов интерьера и экстерьера, электрики, электроники и климатического оборудования для нового электропоезда «Иволга 3.0».

Научно-производственное объединение «Вояж», входящее в дивизион КСК «Интерьеры и экстерьер», запустило серийное производство более 40 номенклатурных позиций. В их числе — изделия из стеклопластика (панели, облицовки, выгородки, кожухи), пассажирские кресла, экстерьерная и интерьерная части кабины машиниста. Изделия для «Иволги» разработаны специалистами Инженерного центра КСК и прошли все необходимые испытания в составе электропоезда.

Климатические системы для подвижного состава создают специалисты предприятия «Транскон», входящего в дивизион «Климатическое оборудование». Комплект включает в себя кондиционер для кабины машиниста и специально разработанную конструкторским бюро предприятия усовершенствованную систему обеспечения микроклимата пассажирских салонов. Ранее в каждый вагон поезда устанавливались два кондиционера. Теперь это одна конструкция с более мощным кондиционером и установкой обеззараживания воздуха.

Предприятия дивизиона «Электротех» производят для новейшего электропоезда более пятидесяти номенклатурных изделий. «КСК Системы привода» укомплектует поезд тяговым приводом, системой управления и полным комплектом электрооборудования. «КСК Элком» выпускает световые линии освещения вагонов и обеспечивает их электронными печатными платами.

Автоматические боковые наружные двери и окна для новейшего электропоезда также разработали специалисты Инженерного центра КСК. Кроме того, в стадии разработки абсолютно новый механизм привода дверей — изделие будет базироваться на новой модульной платформе. Двери и окна изготавливают на предприятии «Производственная фирма «КМТ» в Ломоносове (Санкт-Петербург).