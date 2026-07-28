Завод «Калугапутьмаш» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») получил сертификат соответствия на выправочно-подбивочно-рихтовочную машину ПМА-3. Документ подтверждает, что техника соответствует нормам безопасности ЕАЭС, и разрешает серийный выпуск. Сертификат действует до июля 2031 года.

ПМА-3 предназначена для комплексного обслуживания железнодорожного пути: выправки и рихтовки в плане и профиле, уплотнения балласта под шпалами и у их торцов, стабилизации пути для рельсов всех типов. Производительность — до 3300 шпал в час (с одновременной подбивкой трёх шпал), конструкционная скорость — 90 км/ч, обслуживающий персонал — три человека. Одна такая машина заменяет до трёх выправочных машин предыдущего поколения. Ключевое преимущество — возможность непрерывной работы, что сокращает время технологических «окон» и повышает эффективность ремонта и содержания путей.

Система управления разработана IT-компанией «Алгоритм С». Она обеспечивает автоматизацию движения, работы органов и непрерывную диагностику узлов. ПАК с бортовым ПО получил отдельную декларацию по ТР ТС 010/2011 («О безопасности машин и оборудования»).

Машина полностью собрана из отечественных комплектующих. Кабина имеет модульную конструкцию, которую в перспективе унифицируют для другой путевой техники СТМ. Также ПМА-3 оснащена системами оценки готовности фронта работ, выправки на основе геоинформационных технологий и мониторинга технического состояния.

«Сертификат по ТР ТС 001/2011 — важное подтверждение того, что ПМА-3 прошла строгую многоэтапную проверку и отвечает всем нормативам ЕАЭС. Серийное производство наших машин поможет РЖД заметно ускорить темпы модернизации железнодорожной инфраструктуры», — отметил генеральный директор завода «Калугапутьмаш» Валерий Савченков.

Следующий этап — подконтрольная эксплуатация машины на сети железных дорог.