«Хеликс» запустила в Петербурге инновационный медицинский сервис за 80 млн рублей

В городе установили первые 30 лабоматов, с их помощью можно быстро, конфиденциально и бесконтактно сдать анализы в удобном месте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Лабораторная служба «Хеликс» запустила инновационный медицинский сервис Helix Express, не имеющий аналогов на рынке лабораторной диагностики. Инвестиции в пилотный запуск составили 80 млн рублей, сообщили ТАСС в лабораторной сети во вторник.

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"Сервис пилотно запущен в Санкт-Петербурге, где уже установлено 30 лабоматов. Инвестиции в пилотный запуск составили 80 млн рублей. Общие инвестиции в проект в ближайшие три года составят 5 млрд рублей. К концу 2025 года компания планирует установить 3 тыс. лабоматов", — отметили в лаборатории.

При помощи приложения и автоматического устройства — лабомата — можно быстро, конфиденциально и бесконтактно сдать анализы в удобной локации, сообщили лабораторной сети. Helix Express — это сервис, обеспечивающий новый способ взаимодействия между клиентом и провайдером лабораторных услуг, с использованием оригинальной технологической платформы, без привлечения административного персонала.

«В условиях сложной экономической ситуации, снижения реальных денежных доходов и, как следствие, платежеспособности растет спрос на лоукост-решения в частном сегменте медицины. Я уверен, сервис Helix Express будет востребован, так как он решает актуальные задачи: предлагает новый способ получения лабораторных услуг с максимальным уровнем комфорта, бесконтактно и позволяет экономить», — отметил генеральный директор «Хеликс» Юрий Андрейчук.

До конца 2023 года будет реализован второй этап проекта: 320 лабоматов планируется установить в Москве и Санкт-Петербурге. К июлю 2024 года планируется установить еще 480 лабоматов в городах-миллионниках. Далее проект будет масштабирован на другие российские города, отметили в лаборатории.

«Наш город традиционно является центром развития идей и инноваций во многих областях экономики и, в частности, в области медицинских технологий. В этом проекте наглядно виден потенциал Петербурга в сфере MedTech. Уверен, что он будет успешным и масштабируемым не только в пределах нашего региона, но и по всей России. Я горжусь, что подобные инициативы начинаются именно здесь, в Петербурге», — рассказал ТАСС председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.