Москва оснащается новыми медицинскими киосками от тольяттинской компании «Просигма»

Столичные многофункциональные центры продолжают оснащаться современными сенсорными медицинскими киосками — собственной инновационной разработкой тольяттинской компании «ПРОСИГМА». Сейчас киоски установлены лишь в нескольких МФЦ. Но в ближайшее время планируется увеличение количества таких устройств до 40 единиц.

Производство компании располагается на территории Самарской области в Тольятти. Компания является резидентом технопарка «Жигулевская Долина».

Благодаря собственному инжинирингу и промышленным возможностям вся продукция «Просигма» имеет высокую степень локализации.

Киоски здоровья представляют собой высокотехнологичные программно-аппаратные комплексы, предназначенные для быстрого и удобного мониторинга физического состояния человека. Эти терминалы оснащены набором уникальных приложений, позволяющих за считанные минуты оценить работу основных систем организма.

Среди возможностей новых аппаратов:

— Ранняя диагностика потенциальных заболеваний;

— Анализ состава тела;

— Оценка работы сердечно-сосудистой системы;

— Изучение реакций вегетативной нервной системы;

— Исследование функций симпатической и парасимпатической нервных систем;

— Определение уровня нагрузки на позвоночник;

— Интеграция данных лабораторных исследований;

— Рекомендации по правильному питанию;- Советы по физической активности.

Теперь москвичи смогут совмещать решение повседневных вопросов с заботой о своем здоровье, проводя быструю диагностику прямо в МФЦ. Реализация проекта в Москве проходит в сотрудничестве с давним партнером «Просигма» компанией «МедикалСофт».

Стоит добавить, что ООО «Просигма» является одним из членов группы компаний, в которую входит и ООО «Айтеко Технолоджи», ведущая деятельность в сфере разработки инновационных продуктов для российского и зарубежного рынков.

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