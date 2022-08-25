Группа ГАЗ поставила 110 автобусов ЛиАЗ для Подмосковья
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческого транспорта, поставила в Московскую область 110 автобусов ЛиАЗ-4292.
Транспорт будет распределен между 5 городскими округами Московской области: Химки, Красногорск, Люберцы, Одинцово и Подольск. Автобусы выйдут на маршруты 1 сентября.
До конца года планируется поставить ещё 200 автобусов.
ЛиАЗ-4292 — полностью низкопольный автобус среднего класса производства Ликинского автобусного завода. Транспорт рассчитан на перевозку 72 человек. Отсутствие ступеней, механическая аппарель и система «книлинг», позволяющая понижать высоту пола на остановках, расширяют безбарьерную среду города. Дополнительно на машинах установлена система «говорящий город», объявляющая слабовидящим и незрячим пассажирам, по какому маршруту следует автобус и открыты ли двери для посадки и высадки. Просторная накопительная площадка позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски и оборудована кнопкой связи с водителем. Также в салоне предусмотрено место для провоза собаки-поводыря.
Автобус оснащен системами климат-контроля, обеспечивающими комфортную температуру в салоне в любое время года. Также ЛиАЗ-4292 укомплектован системами видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-зарядками. Система кругового видеообзора помогает водителю осуществлять маневрирование в ограниченном пространстве. Рабочее место водителя оснащено ЖК-экраном и регулируемой по углу наклона и высоте приборной панелью. Эргономичное сиденье с пневмоподвеской, электроподогревом и 5 уровнями регулировки положения спинки способствует снижению утомляемости водителя.
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