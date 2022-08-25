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Транспорт и логистика

Группа ГАЗ поставила 110 автобусов ЛиАЗ для Подмосковья

 © tvpodolsk.ru

«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческого транспорта, поставила в Московскую область 110 автобусов ЛиАЗ-4292.

Транспорт будет распределен между 5 городскими округами Московской области: Химки, Красногорск, Люберцы, Одинцово и Подольск. Автобусы выйдут на маршруты 1 сентября.

До конца года планируется поставить ещё 200 автобусов.

 © msknovosti.ru

ЛиАЗ-4292 — полностью низкопольный автобус среднего класса производства Ликинского автобусного завода. Транспорт рассчитан на перевозку 72 человек. Отсутствие ступеней, механическая аппарель и система «книлинг», позволяющая понижать высоту пола на остановках, расширяют безбарьерную среду города. Дополнительно на машинах установлена система «говорящий город», объявляющая слабовидящим и незрячим пассажирам, по какому маршруту следует автобус и открыты ли двери для посадки и высадки. Просторная накопительная площадка позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски и оборудована кнопкой связи с водителем. Также в салоне предусмотрено место для провоза собаки-поводыря.

Автобус оснащен системами климат-контроля, обеспечивающими комфортную температуру в салоне в любое время года. Также ЛиАЗ-4292 укомплектован системами видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-зарядками. Система кругового видеообзора помогает водителю осуществлять маневрирование в ограниченном пространстве. Рабочее место водителя оснащено ЖК-экраном и регулируемой по углу наклона и высоте приборной панелью. Эргономичное сиденье с пневмоподвеской, электроподогревом и 5 уровнями регулировки положения спинки способствует снижению утомляемости водителя.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/139791

транспорт, ЛиАЗ-4292, Московская область
  • artal artal
    25.08.2213:16:39

        Даже ГАЗ CITYMAX пригнали (на фото в правом нижнем углу).    

    Отредактировано: artal~13:18 25.08.22
    #1253132
  • Нет аватара Tcheluskin
    25.08.2218:03:39

     © chehov-vid.ru

    У ЛиАЗ-4292 надо на задних креслах в «бельэтаже» хотя бы ремни безопасности установить, что ли. Жуткая конструкция.

    Раз из-за чиновничьей лозунговщины нельзя закупать оптимальные полунизкопольные автобусы; то хотя бы скопируйте полностью низкопольную конструкцию получше у Мерседеса, или у кого там копируют МАЗ, КАМАЗ, ЛАЗ и пр.:

     © dontrolln-2167.narod.ru

    Отредактировано: Tcheluskin~18:08 25.08.22
    #1253138
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