Группа ГАЗ поставила 110 автобусов ЛиАЗ для Подмосковья

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«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческого транспорта, поставила в Московскую область 110 автобусов ЛиАЗ-4292.

Транспорт будет распределен между 5 городскими округами Московской области: Химки, Красногорск, Люберцы, Одинцово и Подольск. Автобусы выйдут на маршруты 1 сентября.

До конца года планируется поставить ещё 200 автобусов.

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ЛиАЗ-4292 — полностью низкопольный автобус среднего класса производства Ликинского автобусного завода. Транспорт рассчитан на перевозку 72 человек. Отсутствие ступеней, механическая аппарель и система «книлинг», позволяющая понижать высоту пола на остановках, расширяют безбарьерную среду города. Дополнительно на машинах установлена система «говорящий город», объявляющая слабовидящим и незрячим пассажирам, по какому маршруту следует автобус и открыты ли двери для посадки и высадки. Просторная накопительная площадка позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски и оборудована кнопкой связи с водителем. Также в салоне предусмотрено место для провоза собаки-поводыря.

Автобус оснащен системами климат-контроля, обеспечивающими комфортную температуру в салоне в любое время года. Также ЛиАЗ-4292 укомплектован системами видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-зарядками. Система кругового видеообзора помогает водителю осуществлять маневрирование в ограниченном пространстве. Рабочее место водителя оснащено ЖК-экраном и регулируемой по углу наклона и высоте приборной панелью. Эргономичное сиденье с пневмоподвеской, электроподогревом и 5 уровнями регулировки положения спинки способствует снижению утомляемости водителя.