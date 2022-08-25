В Волхове ввели в эксплуатацию современную гимназию
Новая гордость района. Госстройнадзор Ленинградской области выдал акт ввода в эксплуатацию для гимназии в Волхове. В этом образовательном кластере будут учиться 600 школьников. Гимназия распахнет свои двери уже 1 сентября.
Это целый образовательный кластер — новая гордость Волховского района. Самое главное, что с 1 сентября ученики начальной и старшей школы смогут переехать из детских садов и культурно-досуговых учреждений, где они размещались до этого.
Для детей создали культурно-досуговый центр со зрительным залом на 350 посадочных мест и столовую, которая вмещает 300 человек. В центральном блоке гимназии также разместится пищеблок, библиотека и медицинский кабинет. Главный корпус будет связан с корпусами начальных, средних и старших классов с помощью коридоров и рекреационных зон. Ребята будут заниматься физкультурой в трех спортивных залах и специальном зале для бокса.
Строительство гимназии велось в рамках программы «Современное образование Ленинградской области». Стоимость работ составила 811,4 миллиона рублей.
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