В Карачаево-Черкесии открыт после реконструкции обновлённый стадион на 9 тысяч мест

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20 августа в столице Карачаево-Черкесии в рамках празднования 100-летия региона состоялось торжественное открытие главного стадиона республики «Нарт» после масштабной реконструкции.

Ключевым событием торжественной церемонии открытия объекта стал товарищеский матч между ветеранами московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Карачаево-Черкесии. Вход на торжественное открытие стадиона был свободен для всех желающих.

Далее со словами приветствия к присутствующим обратился знаменитый советский футболист и тренер, много лет игравший за самую народную команду «Спартак» Олег Романцев.

Стоит отметить, что в этом году не только Карачаево-Черкесия празднует свой юбилей. В апреле 2022 года исполнилось 100 лет самому популярному футбольному клубу России. Клубу, за который болеют миллионы любителей футбола во всем мире — московскому «Спартаку».

"Действительно до слез, завидую вам, молодежь! Руководство этой прекрасной республики, ваши родители сделали такой сумасшедший подарок желаю, чтобы эти все спортивные объекты никогда не пустовали! Старайтесь занимать их днем и ночью, утром и вечером, не мешая учебе, конечно. Если вы захотите, любой из вас в любом виде спорта может достигнуть любых успехов", — сказал Олег Романцев.

Церемония открытия стадиона началась с парада спортсменов детско-юношеских школ республики. Среди тысячи детей — участников парада были представлены юные футболисты, баскетболисты, волейболисты, гимнасты, представители других видов спорта.

Право поднять Государственный Флаг Российской Федерации, Флаг Карачаево-Черкесской Республики, официальный Флаг 100-летия Карачаево-Черкесской Республики было предоставлено спортсменам из Карачаево-Черкесии — участникам Олимпийских игр. Среди них Заслуженный мастер спорта по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах — Мурат Храчев, участники Олимпийских игр 2008 года в Пекине Дмитрий Тенц и Науруз Темрезов.

Кроме того, в день открытия стадиона для торжественной церемонии зажжения «Чаши Победы» — символа спортивных состязаний за победу, мир и дружбу — на стадион «Нарт» был доставлен факел «Победы». Огонь сопровождали спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике.

Кульминацией торжественного открытия стал товарищеский футбольный матч между ветеранами московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Карачаево-Черкесии. Футболисты обеих команд подарили зрителям не забывающееся зрелище, яркий и интересный футбол. Игра завершилась вничью со счетом 4:4.

Торжество продолжилось яркой концертной программой.

Реконструкция спортивного комплекса «Нарт» проведена в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Пропускная способность комплекса составляет: 9025 зрителей. Одновременно на стадионе могут заниматься 380 спортсменов. Спортивный комплекс предназначен для круглогодичного обслуживания населения с целью проведения соревнований по футболу, занятий и соревнований по видам спорта: бег, прыжки в длину и тройной прыжок, прыжки в высоту с шестом, волейбол, баскетбол, метание диска и молота, метание ядра, силовая гимнастика, а также комплекс ГТО.

Для легкоатлетов на стадионе построено 8 беговых дорожек со специальным покрытием и сектор для прыжков в длину. Для любителей волейбола и баскетбола — универсальные площадки.

Стоит отметить, что в Карачаево-Черкесской Республике большое внимание уделяется популяризации здорового образа жизни. Ежегодно ремонтируются, строятся и вводятся в эксплуатацию современные спортивные залы и площадки, воркаут парки и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В фойе стадиона «Нарт» Министерство физической культуры и спорта КЧР установило выставку, на которой продемонстрированы все построенные и планируемые к строительству спортивные объекты. Так, за последние десять лет в Карачаево-Черкесии построено около 150 спортивных объекта.