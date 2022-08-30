ЦНИИТОЧМАШ завершил контракт на поставку прицелов-приборов наведения к ПТРК «Корнет»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил трехлетний контракт на поставку прицелов-приборов наведения 1П45-1 к противотанковому ракетному комплексу «Корнет».
"Это был сложный, трудоемкий контракт. Наше подразделение никогда не выпускало такое количество изделий в столь сжатые сроки и в такой напряженный период. Значительная часть исполнения договорных обязательств пришлась на время пандемийных ограничений, которые оказывали влияние на производственный процесс как в самом институте, так и у смежников", — сообщил начальник отдела оптико-электронной продукции ЦНИИТОЧМАШ Михаил Ковалев.
«Отдел выполнял заказ в максимально уплотненном производственном графике. Выдержать темп удалось благодаря особому вниманию руководства института: был закуплен дефицитный инструмент, отремонтировано испытательное оборудование, решился вопрос по набору дефицитных специалистов, что позволило нарастить темпы производства», — уточнил руководитель отдела.
Прицел-прибор наведения 1П45-1, разработанный и выпускаемый в ЦНИИТОЧМАШ, является «сердцем» противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Уникальность прицела состоит в том, что несмотря на естественные помехи (взрывы, пожары), управление ракетой осуществляется устойчиво вне зависимости от вида цели, что позволяет использовать комплекс для решения самых разнообразных боевых задач.
Цена производства прибора-прицела значительно ниже, чем у зарубежных аналогов, т.к. используется только отечественная элементная база, что позволяет быть независимыми в условиях санкций.
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