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Медучреждения

В Хакасии открылся новый радиологический корпус

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Y4SrAtA0IYk

Новое медучреждение оснащено современным и дорогостоящим оборудованием. Теперь жителям Хакасии с подозрением на онкологию не придется ездить в соседние регионы, они смогут пройти все необходимые обследования в республиканской столице. Строительство велось в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4SrAtA0IYk

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Хакасия
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