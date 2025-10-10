В Хакасии открылась новая поликлиника
В Бограде открылась долгожданная поликлиника для взрослых и детей при районной больнице.
Всего на строительство потрачено более полумиллиарда, из них 370 млн рублей - федеральные средства, около 160 млн — республиканские. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В поликлинике будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг, включая профилактические осмотры, диагностику и лечение различных заболеваний. Учреждение оснастили современным и высокотехнологичным оборудованием — флюорографом, маммографом и рентген-аппаратом, блоком обработки видеоизображений для эндоскопа с принадлежностями, лабораторными анализаторами и многим другим. В штатное расписание ввели дополнительные ставки на врачей-специалистов: детский эндокринолог, эндокринолог, детский хирург, травматолог-ортопед, кардиолог, инфекционист, оториноларинголог. В ноябре сюда приходят еще два врача — кардиолог и терапевт.
