MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 30
termometrix Медучреждения

В Хакасии открылась новая поликлиника

© 19rusinfo.ru

В Бограде открылась долгожданная поликлиника для взрослых и детей при районной больнице.

Всего на строительство потрачено более полумиллиарда, из них 370 млн рублей - федеральные средства, около 160 млн — республиканские. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В поликлинике будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг, включая профилактические осмотры, диагностику и лечение различных заболеваний. Учреждение оснастили современным и высокотехнологичным оборудованием — флюорографом, маммографом и рентген-аппаратом, блоком обработки видеоизображений для эндоскопа с принадлежностями, лабораторными анализаторами и многим другим. В штатное расписание ввели дополнительные ставки на врачей-специалистов: детский эндокринолог, эндокринолог, детский хирург, травматолог-ортопед, кардиолог, инфекционист, оториноларинголог. В ноябре сюда приходят еще два врача — кардиолог и терапевт.

© 19rusinfo.ru
© 19rusinfo.ru
© abakan.bezformata.com
© abakan.bezformata.com
© abakan.bezformata.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: abakan.bezformata.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт