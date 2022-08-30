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В индустриальном парке «PNK парк Домодедово 1» запущено здание площадью 28,7 тысяч кв.м

 © up-grd.ru

В подмосковном Домодедово в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 1» запустили новое индустриальное здание площадью почти 30 тысяч кв. м., сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В индустриальном парке „PNK парк Домодедово 1“ запущено очередное индустриальное здание площадью 28,7 тысяч кв.м, предназначенное для размещения производственно-складских объектов. Объем инвестиций компании PNK group — 2 млрд рублей. На территории подмосковного индустриального парка будет дополнительно создано 500 рабочих мест для жителей региона», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«PNK парк Домодедово 1» общей площадью 1000 га расположен между федеральными трассами М-2 и М-4, в 17 км от МКАД и 9 км от ЦКАД. На данный момент здесь уже работают два резидента — компания «ВсеИнструменты.ру», которая недавно запустила вторую очередь складского комплекса площадью 94 тыс. кв.м, и компания «ВкусВилл». Суммарный объем инвестиций резидентов составляет порядка 8 млрд рублей. В компаниях трудоустроено 1655 жителей Московской области.

В этом году PNK group также построила первое здание для размещения предприятий на территории нового индустриального парка «PNK парк Пушкино 2», где будет создано свыше 2000 рабочих мест.
Источник: https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novo...industrialnom-parke-uvelichili-proi

Московская область, индустриальный парк, PNK group
  • lapshin-89 lapshin-89
    30.08.2218:36:14

    Сегодня в Казани открылся IT-парк им. Б.Рамеева, может кто-то опубликует? У меня есть фотографии с открытия.

    https://busines...u/s/news/561827

    Отредактировано: lapshin-89~18:39 30.08.22
    #1253231
    • Clausson Clausson
      30.08.2222:04:50

      Это же совсем не сложно сделать самому. Вы же умеете.

      Например так: https://sdelano...u/blogs/148021/

      Отредактировано: Clausson~22:06 30.08.22
      #1253244
      • lapshin-89 lapshin-89
        30.08.2222:49:30

        Умею, но Татарстан не мой регион.

        #1253245
      • lapshin-89 lapshin-89
        30.08.2222:50:11

        Вам сейчас на электронную почту письмо придёт.

        #1253246
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