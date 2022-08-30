В индустриальном парке «PNK парк Домодедово 1» запущено здание площадью 28,7 тысяч кв.м

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В подмосковном Домодедово в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 1» запустили новое индустриальное здание площадью почти 30 тысяч кв. м., сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В индустриальном парке „PNK парк Домодедово 1“ запущено очередное индустриальное здание площадью 28,7 тысяч кв.м, предназначенное для размещения производственно-складских объектов. Объем инвестиций компании PNK group — 2 млрд рублей. На территории подмосковного индустриального парка будет дополнительно создано 500 рабочих мест для жителей региона», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«PNK парк Домодедово 1» общей площадью 1000 га расположен между федеральными трассами М-2 и М-4, в 17 км от МКАД и 9 км от ЦКАД. На данный момент здесь уже работают два резидента — компания «ВсеИнструменты.ру», которая недавно запустила вторую очередь складского комплекса площадью 94 тыс. кв.м, и компания «ВкусВилл». Суммарный объем инвестиций резидентов составляет порядка 8 млрд рублей. В компаниях трудоустроено 1655 жителей Московской области.

В этом году PNK group также построила первое здание для размещения предприятий на территории нового индустриального парка «PNK парк Пушкино 2», где будет создано свыше 2000 рабочих мест.