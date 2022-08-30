© regnum.ru

В Казани открылся новый IT-парк имени Башира Рамеева на площади 47 тысяч квадратных метров.

ИТ-парк возвели на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» в центре Казани. Технопарк назвали в честь ученого-изобретателя Башира Рамеева — разработчика первых советских ЭВМ".

Новый ИТ-парк ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель — способствовать развитию стартапов, ИТ-компаний, помогать творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов. Общая площадь объекта — более 49 тысяч квадратных метров, в нем разместятся более 300 резидентов, будет создано 3−4 тыс рабочих мест.

В ИТ-парке разместились детский ИТ-парк, киберарена, киберполигон, спортзал, отделение почты, химчистка, аптека, конференц-залы, переговорные комнаты, бизнес-инкубатор, офисы, рестораны.

© avatars.mds.yandex.net

Открытие нового ИТ-парка — это одно из ключевых событий Года цифровизации в Татарстане. Сегодня в Татарстане в сфере информационных технологий работают почти 2,7 тысячи компаний, более 40 тысяч человек, однако этого недостаточно. Новый технопарк даст серьезный толчок развитию цифровых технологий в республике.Инфраструктура ИТ-парка включает киберарену для проведения соревнований по киберспорту. «Молодежь в этом очень заинтересована.

В 2024 году в Казани будет проведен турнир по «Играм Будущего».

©Видео с youtube.com