В городе Ливны завершен второй этап благоустройства Парка Машиностроителей

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В самой большой зеленой зоне отдыха города Ливны Орловской области установлены административный, читальный и шахматный павильоны. Обновлена входная группа в парк, ограждение парка, уложена тротуарная плитка, проведено уличное освещение, установлены урны и скамьи. Также смонтирована новая сцена с 64 скамейками для зрителей. Теперь для ливенцев и гостей города вновь будут доступны две площадки — концертная и танцевальная.

Второй этап реконструкции парка завершен подрядчиком в полном объеме. На благоустройство парка направлено более 15 млн рублей.