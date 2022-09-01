Новые школы открыты в регионах часть 1 ( 2022 г.)

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Свердловская область

г.Екатеринбург

В Екатеринбурге в Академическом открылась школа № 123. Символично, что в восьмом районе города это восьмое общеобразовательное учреждение. Уже завтра, 1 сентября, здесь пройдет первая линейка.

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Пятиэтажное здание площадью в 24 тысячи квадратных метров возвели за два года. За двенадцать месяцев до первого учебного года начали набирать педагогов. Как рассказала директор школы № 123 Ольга Старикова, запись в образовательное учреждение стартовала в апреле — желающих оказалось больше, так как родителям и детям Академического удобно, когда школа находится в шаговой доступности. Учиться здесь будут в две смены.

© uralsky-rabochi.ru

© uralsky-rabochi.ru

Классы с лабораториями, большой спортзал с трибунами, корт, стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками — все это есть у нового образовательного учреждения. На каждом этаже в рекреациях стоят диваны. Есть даже автоматы, где можно, воспользовавшись электронным читательским билетом, взять книгу, поэтому не всегда придется ходить в библиотеку. Выбрать литературу смогут даже родители

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https://www.ura...news/item/41965

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Челябинская область

г.Миасс

Сегодня1 сентября, в Миассе распахнул двери новый образовательный центр в микрорайоне «М», где проживает много молодых семей. Рассчитан он на 800 мест (640 мест для школьников и 160 — для дошкольников). Образовательное учреждение будет работать в одну смену по принципу «школа полного дня» с выходными в субботу и воскресенье. Кроме основных уроков, ребята смогут заниматься здесь в спортивных секциях и кружках по техническому направлению. В школе имеются площадки для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, гимнастикой. Для учащихся начальной школы открыты группы продленного дня.

OTS_MIassa_vkhodnaia_gruppa.jpg © minobr74.ru

Проект предусматривает наличие площадок для волейбола, баскетбола, тенниса, гимнастики, а также беговой дорожки и поля для мини-футбола. Оснащение образовательных аудиторий отвечает всем современным запросам и требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.

sportploshchadki_OTS_MIassa.jpg © minobr74.ru

https://minobr7...ress/item/10200

https://minobr7...ress/item/10204 ( открытие, 2 абзац)

https://guberni...ociety/1112374/

В Верхнеуральске открылась новая школа на 500 мест © minobr74.ru

Челябинская область

г.Верхнеуральск

DSC00288.JPG © minobr74.ru

Сегодня, 1 сентября, в Верхнеуральске открылась новая школа на 500 мест. Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Образование»

IMG_7049.JPG © minobr74.ru

По проекту школа № 2 рассчитана 500 мест. Сейчас укомплектовано 20 классов (по два класса учащихся с 1-го по 9-й класс и по одному классу — с 10-го по 11-й классы). Учреждение оснащено новым современным оборудованием: 100 компьютеров, 38 проекторов, 3 интерактивные панели, 28 планшетов, 30 мобильных компьютеров, 43 МФУ, большое количество материала на электронных носителях. Также набран штат: 42 педагога и 33 сотрудника из числа обслуживающего персонала.

В старом здании школы не было пищеблока. Завтраки доставлялись в термосах из соседней школы № 1. Теперь есть и пищеблок, соответствующий самым современным требованиям, и столовая на 280 посадочных мест. Это позволит обеспечить школьников горячим, качественным двухразовым питанием.

© sun1-95.userapi.com

https://minobr7...ress/item/10203 ( открытие)

https://pravmin...htm?id=10709959 (фото)

https://vk.com/...-83344788_13179

1662034136432.JPG © up74.ru

Челябинская область

г.Кунашак

Сегодня в День знаний состоялось открытие новой школы. Здесь буду учиться 776 ребят. В здании просторный пищеблок, библиотека, актовый зал, рядом современный стадион с беговой дорожкой и искусственным покрытием. Территория школы оборудована системой видеонаблюдения. В новом здании созданы все условия для изучения школьных предметов на углубленном и профильном уровнях. Здесь оборудованы лаборатории по физике, химии, биологии, два лингафонных кабинета. В новом здании будут обучаться школьники с 5-го по 11-й класс.

https://up74.ru...es/news/143432/