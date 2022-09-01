В Иркутске открылся новый блок 14 школы
Новый блок начальной школы № 14 в Иркутске открыл свои двери для первых учеников.Новый трехэтажный учебный корпус состоит из четырех блоков и рассчитан на 500 детей. В нём предусмотрены учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок и столовая, медицинский и вспомогательные кабинеты.
Внутри здания полностью обустроены учебные и вспомогательные помещения, установлено интерактивное оборудование, технологическое оборудование в спортивном и актовом залах, стены коридора украшает роспись на авиационную тематику.
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