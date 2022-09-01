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Детские сады и школы

В Иркутске открылся новый блок 14 школы

 © weacom-ru.turbopages.org

Новый блок начальной школы № 14 в Иркутске открыл свои двери для первых учеников.Новый трехэтажный учебный корпус состоит из четырех блоков и рассчитан на 500 детей. В нём предусмотрены учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок и столовая, медицинский и вспомогательные кабинеты.

 © weacom-ru.turbopages.org

Внутри здания полностью обустроены учебные и вспомогательные помещения, установлено интерактивное оборудование, технологическое оборудование в спортивном и актовом залах, стены коридора украшает роспись на авиационную тематику.

 © weacom-ru.turbopages.org
Источник: https://weacom-ru.turbopages.org/tu...eacom.ru/s/articles/commerce/210764

Иркутск, школа
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