В Иркутской области открываются новые школы

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Новая школа на 725 мест открылась в деревне Грановщина Иркутского района 1 сентября 2022 года. В здании школы на 725 мест предусмотрены два спортивных зала, актовый зал, просторная столовая с современным пищеблоком и зоны отдыха. Вокруг школы расположен стадион с беговыми дорожками, волейбольная площадка, а также игровая детская площадка для школьников начальных классов. Всего в Иркутской области 1 сентября открывается несколько новых школ. Образовательные учреждения распахнули свои двери в Бирюсинске и Баяндае.

Новая школа в Бирюсинске.

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Торжественная линейка состоялась сегодня и в новой школе города Бирюсинска Тайшетского района. Здание на 520 мест начали строить в 2019 году по государственной программе «Развитие образования». Из областного и местного бюджетов на эти цели направлено 523,5 млн рублей. В новой школе площадью почти 14 тысяч квадратных метров помимо спортивного зала есть зал для занятий хореографией, оснащенный зеркалами, во многих кабинетах предусмотрены световые окна, которые делают классы светлее, расширяют пространство и позволяют из коридора увидеть, как идет урок. Четырехэтажное здание оснащено лифтами. В новом учебном году будет сформирован класс психолого-педагогической направленности. Кроме того, при школе будет действовать центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

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© www.ogirk.ru

Новая школа в с.Баяндай.

© www.ogirk.ru

Школа на 725 мест примет около 530 ребят. Так как район быстрорастущий, было принято решение сделать проект с запасом. Кроме учебных кабинетов в школе есть лаборатории химии и биологии, физики, просторные мастерские по обработке металла и дерева, компьютерный класс, издательский центр, радиоузел, дикторская. Есть школьный музей, кабинет робототехники и два лингафонных кабинета. В спортзале оборудована тренерская и лыжная комнаты, четыре раздевалки, душевая, инвентарная. Актовый зал на 496 мест — самое вместительное помещение в Баяндаевском районе для проведения научно-методических конференций, концертов и других мероприятий.