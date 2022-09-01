Новые школы открыты в регионах часть 4 (2022г.)
Кемеровская область
г.Кемерово
В День знаний в КуZбассе открылись три новые школы — две в Центральном районе Кемерова и одна — в Анжеро-Судженске. Учебные заведения построены в рамках нацпроекта «Образование».
Школа № 5 на проспекте Притомском в микрорайоне 7б Кемерова рассчитана на 1225 человек. Учебный комплекс состоит из трех блоков с разной этажностью. Площадь школы 6,5 тысяч кв. м — это позволяет просторно разместить учебные классы, универсальный спортивный блок, кружковые помещения. Предусмотрен актовый зал, просторная столовая, холлы, в которых организованы различные активности для детей.
Акцент в обучении будет сделан на медицину. В школе предусмотрены медико-биологический класс для углубленного изучения информатики, математики, биологии и предметов естественно-научного цикла. Занятия будут проводить сотрудники вузов, работники Кузбасской областной клинической больницы и медицинского колледжа.
В спортивный блок входит тренажерный и игровой залы, раздевалки, душевые. В школе будут сформированы классы различного спортивного профиля, для которых организуют обучение по принципу полного дня: утром дети учатся, вечером в этом же здании тренируются.
https://vk.com/...ll-212120603_46 (фото)
Также в Кемерове открылся второй корпус школы № 45 в микрорайоне 15А, рассчитанный на 1050 мест. Всего в двух корпусах будут учиться 1742 человека. В школе будут организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии.
В школе № 45 будут проводиться занятия по графическому дизайну, инфографике, электромеханике, программированию, робототехнике, конструированию космических аппаратов, космической метеорологии, геоинформатике и дистанционному зондированию земли.
На первом этаже школы находятся классные кабинеты начальных классов, актовый зал на 399 мест, мастерские для мальчиков и девочек, гардеробы, светлая просторная столовая. На втором этаже — два спортивных зала с помещениями для инвентаря. Третий и четвертый этаж занимают кабинеты для занятий старших классов.
В школе продуманная система навигации — не только указатели, но и схема расположения кабинетов на каждом этаже. Для старших классов создан настоящий настенный музей — собраны интересные факты об ученых, о странах, о России, отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне.
В микрорайоне «Восточный» Анжеро-Судженска открылась самая большая школа КуZбасса: ее площадь — 17,5 тысяч кв. м. Она рассчитана на тысячу мест. Для ребят оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы, просторные кабинеты робототехники и музыки, мастерские. Также в школе открылся первый в городе кадетский класс.
Площади школы позволили отвести значительную часть одного из этажей под кабинеты иностранного языка — классы будут делиться на подгруппы, а на занятия по робототехнике и информатике можно объединять несколько классов — для этого создано пространство коворкинга с трансформируемыми столами. Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование. Также в школе есть три спортзала, во дворе — стадион.
Планируется, что здесь будут проходить слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и общественные городские мероприятия.
https://vk.com/...185515030_31857 (фото)
https://ako.ru/...i-novye-shkoly-
Школа состоит из двух блоков © static.ngs.ru
Новосибирская область
Академгородок
В День знаний в Новосибирске открыли две новые школы. Одну в Академгородке, вторую — на Родниках.
В школе оборудовали мастерские © static.ngs.ru
https://nsknews...-novosibirske-/
https://ngs.ru/...09/01/71618711/ (первое фото)
https://ngs.ru/...09/01/71618711/ ( фото станки)
г. Новосибирск
мкр. Родники
1 сентября открылась школа № 219 на 1100 учебных мест в микрорайоне «Родники» в Новосибирске. Строительство школы в Калининском районе началось в августе 2020 года. Стоимость строительства составило 1,1 млрд рублей. Здание состоит из трех блоков, дети будут учиться в две смены.
Фото В Новосибирске открыли школу №219 на 1100 мест в микрорайоне «Родники» 4 © sib.fm
Фото В Новосибирске открыли школу №219 на 1100 мест в микрорайоне «Родники» 7 © sib.fm
https://sib.fm/...orajone-rodniki
https://nsk.aif...ske_na_rodnikah
В Радужном открылась новая школа на 1000 мест © gorodkirov.ru
Кировская область
г.Киров
1 сентября школа в микрорайоне Радужный города Кирова открыла свои двери для учеников. Новая школа стала вторым корпусом для действующей в мкр Радужный школы № 74. Родители и дети с нетерпением ждали ее появления.
В трехэтажном здании предусмотрены 45 учебных классов, библиотека с читальным залом, столовая, актовый зал, 2 спортивных зала, тренажерный зал, хореографический зал, бассейн. Трудовое обучение будет организовано в четырех мастерских: слесарной и столярной для мальчиков, домоводства и кройки и шитья — для девочек. На территории школы оборудовано спортивное поле с искусственным покрытием и освещением, автогородок, детская площадка.
https://www.adm...azovaniya.html#
https://gorodki...a-na-1000-mest/
Нижегородская область
п. Половинки
Новую школу № 132 открыли в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Образовательное учреждение на 550 учащихся построили с арзамасской стороны ЖК «Окский берег»: работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Школа оснащена современными компьютерными классами, спортивным и хореографическим залами, лабораториями, мультимедийной библиотекой. Отдельные помещения с местами для отдыха оборудованы для групп продленного дня. Рядом со спортзалом размещены женская и мужская раздевалки, в которых имеются душевые. На пришкольном участке обустроены площадки для игр в волейбол и баскетбол.
Новую школу № 132 открыли в Новинках 1 сентября © files.pravda-nn.ru
https://www.gip...hnego-novgoroda
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