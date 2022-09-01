Новые школы открыты в регионах часть 4 (2022г.)

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Кемеровская область

г.Кемерово

В День знаний в КуZбассе открылись три новые школы — две в Центральном районе Кемерова и одна — в Анжеро-Судженске. Учебные заведения построены в рамках нацпроекта «Образование».

Школа № 5 на проспекте Притомском в микрорайоне 7б Кемерова рассчитана на 1225 человек. Учебный комплекс состоит из трех блоков с разной этажностью. Площадь школы 6,5 тысяч кв. м — это позволяет просторно разместить учебные классы, универсальный спортивный блок, кружковые помещения. Предусмотрен актовый зал, просторная столовая, холлы, в которых организованы различные активности для детей.

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Акцент в обучении будет сделан на медицину. В школе предусмотрены медико-биологический класс для углубленного изучения информатики, математики, биологии и предметов естественно-научного цикла. Занятия будут проводить сотрудники вузов, работники Кузбасской областной клинической больницы и медицинского колледжа.

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В спортивный блок входит тренажерный и игровой залы, раздевалки, душевые. В школе будут сформированы классы различного спортивного профиля, для которых организуют обучение по принципу полного дня: утром дети учатся, вечером в этом же здании тренируются.

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Также в Кемерове открылся второй корпус школы № 45 в микрорайоне 15А, рассчитанный на 1050 мест. Всего в двух корпусах будут учиться 1742 человека. В школе будут организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии.

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В школе № 45 будут проводиться занятия по графическому дизайну, инфографике, электромеханике, программированию, робототехнике, конструированию космических аппаратов, космической метеорологии, геоинформатике и дистанционному зондированию земли.

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На первом этаже школы находятся классные кабинеты начальных классов, актовый зал на 399 мест, мастерские для мальчиков и девочек, гардеробы, светлая просторная столовая. На втором этаже — два спортивных зала с помещениями для инвентаря. Третий и четвертый этаж занимают кабинеты для занятий старших классов.

В школе продуманная система навигации — не только указатели, но и схема расположения кабинетов на каждом этаже. Для старших классов создан настоящий настенный музей — собраны интересные факты об ученых, о странах, о России, отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне.

© sun1.userapi.com

В микрорайоне «Восточный» Анжеро-Судженска открылась самая большая школа КуZбасса: ее площадь — 17,5 тысяч кв. м. Она рассчитана на тысячу мест. Для ребят оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы, просторные кабинеты робототехники и музыки, мастерские. Также в школе открылся первый в городе кадетский класс.

© sun1.userapi.com

Площади школы позволили отвести значительную часть одного из этажей под кабинеты иностранного языка — классы будут делиться на подгруппы, а на занятия по робототехнике и информатике можно объединять несколько классов — для этого создано пространство коворкинга с трансформируемыми столами. Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование. Также в школе есть три спортзала, во дворе — стадион.

© sun1.userapi.com

Планируется, что здесь будут проходить слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и общественные городские мероприятия.

https://vk.com/...185515030_31857 (фото)

https://ako.ru/...i-novye-shkoly-

Школа состоит из двух блоков © static.ngs.ru

Новосибирская область

Академгородок

© nsknews.info

В День знаний в Новосибирске открыли две новые школы. Одну в Академгородке, вторую — на Родниках.

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

В школе оборудовали мастерские © static.ngs.ru

https://nsknews...-novosibirske-/

https://ngs.ru/...09/01/71618711/ (первое фото)

https://ngs.ru/...09/01/71618711/ ( фото станки)

© static1-repo.aif.ru

г. Новосибирск

мкр. Родники

1 сентября открылась школа № 219 на 1100 учебных мест в микрорайоне «Родники» в Новосибирске. Строительство школы в Калининском районе началось в августе 2020 года. Стоимость строительства составило 1,1 млрд рублей. Здание состоит из трех блоков, дети будут учиться в две смены.

Фото В Новосибирске открыли школу №219 на 1100 мест в микрорайоне «Родники» 4 © sib.fm

Фото В Новосибирске открыли школу №219 на 1100 мест в микрорайоне «Родники» 7 © sib.fm

https://sib.fm/...orajone-rodniki

https://nsk.aif...ske_na_rodnikah

В Радужном открылась новая школа на 1000 мест © gorodkirov.ru

Кировская область

г.Киров

1 сентября школа в микрорайоне Радужный города Кирова открыла свои двери для учеников. Новая школа стала вторым корпусом для действующей в мкр Радужный школы № 74. Родители и дети с нетерпением ждали ее появления.

© gorodkirov.ru

В трехэтажном здании предусмотрены 45 учебных классов, библиотека с читальным залом, столовая, актовый зал, 2 спортивных зала, тренажерный зал, хореографический зал, бассейн. Трудовое обучение будет организовано в четырех мастерских: слесарной и столярной для мальчиков, домоводства и кройки и шитья — для девочек. На территории школы оборудовано спортивное поле с искусственным покрытием и освещением, автогородок, детская площадка.

© admkirov.ru

© admkirov.ru

https://www.adm...azovaniya.html#

https://gorodki...a-na-1000-mest/

http://ново...-novuyu-shkolu/

© ik.gipernn.ru

Нижегородская область

п. Половинки

Новую школу № 132 открыли в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Образовательное учреждение на 550 учащихся построили с арзамасской стороны ЖК «Окский берег»: работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

© ia.gipernn.ru

Школа оснащена современными компьютерными классами, спортивным и хореографическим залами, лабораториями, мультимедийной библиотекой. Отдельные помещения с местами для отдыха оборудованы для групп продленного дня. Рядом со спортзалом размещены женская и мужская раздевалки, в которых имеются душевые. На пришкольном участке обустроены площадки для игр в волейбол и баскетбол.

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Новую школу № 132 открыли в Новинках 1 сентября © files.pravda-nn.ru

https://www.gip...hnego-novgoroda

https://pravda-...h-1-sentyabrya/