Новые школы открыты в регионах часть 8 (2022г.)

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Ростовкая область

г.Шахты

Поистине историческое событие для города Шахты произошло в День знаний. Состоялось торжественное открытие новой школы № 48, по адресу проспект Шахтинский, 48.

Школа рассчитана на 600 учеников и оснащена по последнему слову техники: цифровым лабораторным оборудованием в кабинетах химии, физики, биологии, организованы два лингафонных кабинета, в каждом классе есть компьютер, интерактивная панель, принтер, документ-камера для цифровой обработки данных.

https://donday-...limpijskij.html (открытие)

https://vk.com/...l-211714487_628 (фото)

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Ростовская область

г. Ростов на Дону

1 сентября в Суворовском торжественно открылась модульная школа. Ее экстренно построили за четыре месяца — чтобы принять учеников младших классов, не поместившихся в основной корпус школы № 75. Модульный корпус рассчитан на 400 учеников, но, по плану, примет до 800 человек — младшеклассники там будут учиться в две смены.

© static.ngs.ru

© static.ngs.ru

Свой первый урок дети встретили в новых классах © static.ngs.ru

Кроме этого, в школе оборудованы различные комнаты отдыха и развлечений © static.ngs.ru

Это, к примеру, территория интеллекта © static.ngs.ru

Играть в шахматы дети смогут в свободное время © static.ngs.ru

Это универсальный зал для спорта и выступлений © static.ngs.ru

© static.ngs.ru

В яркой столовой 1 сентября малышей накормили разными вкусностями © static.ngs.ru

https://161.ru/...09/01/71619848/

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Республика Калмыкия

с.Троицкое

Современная школа в селе Троицкое Целинного района Калмыкии символично открыла свои двери в День знаний. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование».

Новая школа, рассчитанная на 528 мест, заметно отличается от сельских строений: она состоит из пяти корпусов. Здесь все предусмотрено для обучения и физического развития учащихся. Большой бассейн, две волейбольные и баскетбольные площадки, кулинарная студия и швейная мастерская для девочек, специализированная химическая лаборатория, лингафонный кабинет для проведения занятий по иностранным языкам, поле для мини-футбола, уличные тренажеры, а также зона для сдачи ГТО.

https://vk.com/...724885_00%2Frev (фото)

https://riakalm...a-novaya-shkola

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Воронежская область

г.Борисоглебск

В Борисоглебске в строящемся Восточном микрорайоне открыли школу в четверг, 1 сентября. Образовательное учреждение рассчитано на 1224 места. Сейчас в ней будут обучаться 670 ребят.

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В здании четыре корпуса — два учебные, спортивное и общественное, соединенные переходами. В корпусах для начальной школы, среднего и старшего звена есть по несколько гардеробных, кабинеты робототехники и научно-исследовательской деятельности, сенсорные комнаты.

© sun1-99.userapi.com

В общественный корпус входят актовый зал, медицинский блок с кабинетами логопеда, соцработника, врача, а также столовая на 420 мест. Здесь также имеются медиацентр с библиотекой и специальная зона для учащихся, где они могут поучить уроки или поиграть в шахматы.

© sun1-94.userapi.com

Спортивный корпус школы объединил два зала: гимнастический и для игровых занятий. Он оборудован раздевалками и душевыми. У каждой возрастной группы своя спортплощадка. На территории есть футбольное поле, баскетбольная, волейбольная, многофункциональная площадки и беседки.

https://borisog...kolu/109016560/

https://vk.com/...107845040_16174 (фото)

В Новой Усмани торжественно открыли школу Эврика © nu-today.ru

Воронежская область

г. Новая Усмань

В Новой Усмани торжественной линейкой в День знаний открыта Новоусманская СОШ № 5 «Эврика», рассчитанная на 1101 ученика. Ее строительство началось в 2020 году в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость возведения составила около 1,2 млрд. рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. На старте учебного года в новую школу зачислены 870 ребят.

https://nusmana...m.ru/news/8049/

https://nu-toda...olu-evrika.html

© sun1-98.userapi.com

Волгоградская область

г.Волгоград

1000 детей, 148 из которых — первоклассники, сели 1 сентября 2022 года за парты в новой школе на ул. 2-я Штурманская в Красноармейском районе Волгограда. Современное учреждение построено на месте аварийного здания старой школы № 117 по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

© sun1-21.userapi.com

В красивом и функциональном здании школы-тысячника размещены 40 классов, спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, школьный театр, мультимедийная библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, где можно заниматься 3D-моделированием и робототехникой, медблок, пищеблок с вместительной столовой. Пространство образовательного учреждения адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками; высажены 600 деревьев и кустарников, цветы, газон.

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https://www.vol.../tekush/423316/

https://vk.com/...-69220700_12149 (фото)