В эксплуатацию введён II этап мощного газового терминала в Новосибирской области
vostokgazprom.gazprom.ru
Региональным Минстроем выдано разрешение на ввод в эксплуатацию II этапа терминала по отгрузке пропана и бутана технических (ПБТ) в районе города Куйбышев.
C вводом II этапа терминала существенно расширен парк хранения пропана и бутана. Общий объём двух парков составляет 24 резервуара или 4800 кубометров, что позволяет увеличить объем отгрузки продукции в автоцистерны. В год отгрузка готовой продукции составит свыше 300 тысяч тонн., предусмотрена возможность увеличения объёмов отгрузки до 600 тысяч.
Газовый терминал — это огромный комплекс, площадь которого более 31 гектара. В его составе 7 зданий и 72 сооружения — резервуары готовой продукции, центральный пункт управления, служебно-эксплуатационный блок с химико-аналитической лабораторией, технологическая насосная, котельная, азотно-воздушная станция, наливные установки, другие производственные и вспомогательные объекты, более 4 км подъездных дорог.
С вводом в строй терминала по отгрузке ПБТ сформирован логистический центр по обеспечению потребителей Сибирского федерального округа сжиженными углеводородными газами.
Местоположение терминала обеспечивает круглогодичную доступность к федеральным автомобильным транспортным системам, что позволяет поддерживать непрерывность поставки продукции и открывает широкие возможности для потребителей ПБТ сибирских регионов: Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, республики Алтай.Ввод в эксплуатацию терминала по отгрузке ПБТ даст новый импульс развитию рынка продуктов газопереработки в регионе. Для эксплуатации новых производственных объектов: терминала и продуктопровода, созданы новые рабочие места. Это важнейший объект не только для Куйбышевского и Барабинского районов, но для всего промышленного комплекса региона в целом.
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