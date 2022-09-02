Строительство Амурского ГПЗ к началу сентября 2022 года
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Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу сентября 2022 года составил 86,5%.
На 1-й и 2-й технологических линиях ведутся восстановительные и предпусконаладочные работы.
На 3-й линии завершаются аэродинамические испытания системы вентиляции в и комплексное опробование системы кондиционирования.
На ГПА «Ладога» № 5 и № 6 ведутся пусконаладочные работы под нагрузкой. На Установке осушки и удаления примесей проходят обратная сборка трубопроводов и нанесение огнезащиты и изоляции, ведутся предпусконаладочные работы.
На 4-й линии проводятся испытания и обратная сборка технологических трубопроводов, изоляционные и электромонтажные работы, а также контурные тестирования систем автоматизации. На Подстанции 10 кВ идет подача напряжения по проектной схеме.
На ГПА «Ладога» № 7 и № 8 — монтаж трубопроводов и маслопромывка агрегатов.
На 5-й технологической линии идут работы по монтажу вспомогательных металлоконструкций. В здании подстанции 10 кВ завершен монтаж основных металлоконструкций и сэндвич-панелей. На 6-й технологической линии выполняются работы по укрупнительной сборке и монтажу металлоконструкций.
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03.09.2208:08:50