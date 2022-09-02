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Строительство Амурского ГПЗ к началу сентября 2022 года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BjUMXDaGbx8

Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу сентября 2022 года составил 86,5%.

На 1-й и 2-й технологических линиях ведутся восстановительные и предпусконаладочные работы.

На 3-й линии завершаются аэродинамические испытания системы вентиляции в и комплексное опробование системы кондиционирования.

На ГПА «Ладога» № 5 и № 6 ведутся пусконаладочные работы под нагрузкой. На Установке осушки и удаления примесей проходят обратная сборка трубопроводов и нанесение огнезащиты и изоляции, ведутся предпусконаладочные работы.

На 4-й линии проводятся испытания и обратная сборка технологических трубопроводов, изоляционные и электромонтажные работы, а также контурные тестирования систем автоматизации. На Подстанции 10 кВ идет подача напряжения по проектной схеме.

На ГПА «Ладога» № 7 и № 8 — монтаж трубопроводов и маслопромывка агрегатов.

На 5-й технологической линии идут работы по монтажу вспомогательных металлоконструкций. В здании подстанции 10 кВ завершен монтаж основных металлоконструкций и сэндвич-панелей. На 6-й технологической линии выполняются работы по укрупнительной сборке и монтажу металлоконструкций.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BjUMXDaGbx8

Амурская область, Амурский ГПЗ, новый завод, продукция российского производства
  • Нет аватара cheri
    03.09.2208:08:50

    1,2 — 98% работы (ПНР).

    3 — 92% (ПНР)

    4 — 70%

    5,6 — 85%

    7,8 — 65%

    ПНР начинается с 90%   

    #1253357
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