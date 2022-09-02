Новые школы открыты в регионах часть 11 (2022г.)
Республика Дагестан
с. Луткун
Трехэтажное здание из пяти корпусов рассчитано на 400 учеников. В нем созданы все необходимые условия для комфортного обучения: есть спортзал, пищеблок, актовый зал, библиотека, открытая спортивная площадка. Каждый класс оснащен учебным комплексом, включающим в себя интерактивную доску, акустическую систему, короткофокусный проектор, моноблок и компьютер.
https://glava.e...ag.ru/press/40/
В День знаний в селе Оружба Магарамкентского района открылась новая школа.
1 сентября, в селении Оружба Магарамкентского района прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию новой МКОУ «Оружбинская СОШ» и Дню знаний, которое стало двойным праздником для детей, учителей и родителей
http://e-dag.ru...ml#!prettyPhoto
1 сентября в селе Новый Костек открыли новую школу на 400 ученических мест. Новое учебное заведение позволит 500 ученикам, посещавшим школы в Эндирее и Новом Костеке в третью смену, перейти на двухсменный режим обучения.
http://e-dag.ru...ml#!prettyPhoto
https://riadage...e_novyy_kostek/
Республика Ингушетия
г. Сунжа
В Сунже состоялось торжественное открытие новой школы № 4, которая построена на месте снесенной старой общеобразовательной организации. Новое учебное заведение будет носить имя Героя России Алихана Калиматова.
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