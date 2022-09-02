Новые школы открыты в регионах часть 11 (2022г.)

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Республика Дагестан

с. Луткун

Трехэтажное здание из пяти корпусов рассчитано на 400 учеников. В нем созданы все необходимые условия для комфортного обучения: есть спортзал, пищеблок, актовый зал, библиотека, открытая спортивная площадка. Каждый класс оснащен учебным комплексом, включающим в себя интерактивную доску, акустическую систему, короткофокусный проектор, моноблок и компьютер.

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В День знаний в селе Оружба Магарамкентского района открылась новая школа.

1 сентября, в селении Оружба Магарамкентского района прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию новой МКОУ «Оружбинская СОШ» и Дню знаний, которое стало двойным праздником для детей, учителей и родителей

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1 сентября в селе Новый Костек открыли новую школу на 400 ученических мест. Новое учебное заведение позволит 500 ученикам, посещавшим школы в Эндирее и Новом Костеке в третью смену, перейти на двухсменный режим обучения.

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Республика Ингушетия

г. Сунжа

В Сунже состоялось торжественное открытие новой школы № 4, которая построена на месте снесенной старой общеобразовательной организации. Новое учебное заведение будет носить имя Героя России Алихана Калиматова.

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