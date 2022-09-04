В День города в Енакиево впервые запустили трамваи из Ленобласти

В Енакиево (ДНР) доставили новые трамваи. Они стали отличным подарком ко Дню города Енакиево 3 сентября.

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Ленинградская область взяла шефство над Енакиево, оказывая ему всестороннюю поддержку и помощь в восстановлении. Так, благодаря трудам Команды 47 в город ДНР получилось доставить новые трамваи.