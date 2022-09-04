В День города в Енакиево впервые запустили трамваи из Ленобласти
В Енакиево (ДНР) доставили новые трамваи. Они стали отличным подарком ко Дню города Енакиево 3 сентября.
Ленинградская область взяла шефство над Енакиево, оказывая ему всестороннюю поддержку и помощь в восстановлении. Так, благодаря трудам Команды 47 в город ДНР получилось доставить новые трамваи.
Ленинградские трамваи полностью адаптированы к местным Енакиевским маршрутам. Остановки объявляются в необходимом порядке, пассажиры информируются и работают видеодорожки, бегущие внутри и снаружи трамвая. На каждом трамвае 8 камер, которые следят за порядком и записывают все в специальный блок-накопитель.
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