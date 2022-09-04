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Транспорт и логистика

В День города в Енакиево впервые запустили трамваи из Ленобласти

В Енакиево (ДНР) доставили новые трамваи. Они стали отличным подарком ко Дню города Енакиево 3 сентября.

 © 47channel.ru

Ленинградская область взяла шефство над Енакиево, оказывая ему всестороннюю поддержку и помощь в восстановлении. Так, благодаря трудам Команды 47 в город ДНР получилось доставить новые трамваи.

Ленинградские трамваи полностью адаптированы к местным Енакиевским маршрутам. Остановки объявляются в необходимом порядке, пассажиры информируются и работают видеодорожки, бегущие внутри и снаружи трамвая. На каждом трамвае 8 камер, которые следят за порядком и записывают все в специальный блок-накопитель.

 © 47channel.ru

Сейчас осуществляются последние подготовительные работы и проверки. На линию выйдут первые три из шести подаренных городу трамваев.

Источник: https://47channel.ru/event/v-den-go...vye-zapustyat-tramvai-iz-lenoblasti

Ленинградская область, Енакиево, ДНР, шефство
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