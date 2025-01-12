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Innokentij90 12 января 2025, 15:49 297 Статистика

Порт Мариуполя в 2024 году удвоил объем перевалки грузов

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 © dnr-news.ru

Морской порт Мариуполя за 2024 год произвел перевалку порядка 350 тысяч тонн грузов.

Перевалка грузов в морском порту Мариуполь в 2024 году выросла на 100% по сравнению с 2023 годом и составила порядка 350 тыс. тонн грузов.

В том числе это стало возможным благодаря завершению приемки имущества порта. Сейчас проходят ремонтные работы на береговых сооружениях и в административных зданиях. В порту и на подходе к нему установлено навигационное оборудование, составлена карта глубин, идет работа по углублению моря. Чтобы обеспечить стабильную работу порта и увеличить объемы перевозок, необходимо создать современные технологические комплексы, уверены в министерстве.

В 2025 году в морском порту Мариуполь планируется ввести в эксплуатацию 25 гидротехнических сооружений (ГТС), в их числе 18 причалов, 15 зданий после проведения ремонтно-восстановительных работ. Также запланировано завершение работ по освидетельствованию и лицензированию системы управления движения судов.

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Источник: https://dnr-news.ru/economy/2025/01/09/934052.html

Мариуполь, порты, ДНР, рост перевалки грузов
  • Clausson Clausson
    12.01.2518:20:09

    Мариупольский порт в украинскую бытность обслуживал экспортные поставки металла с ахметовских активов. Если память мне не изменяет было 6-7 млн тонн ежегодно. То что сейчас, без основного продукта перевалки, без экспорта есть 350 тысяч тонн это тоже не плохо, но есть куда расти и стремиться. Еще придет его время. Уже скоро.

    #1295461
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