Порт Мариуполя в 2024 году удвоил объем перевалки грузов

Порт Мариуполя в 2024 году удвоил объем перевалки грузовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Морской порт Мариуполя за 2024 год произвел перевалку порядка 350 тысяч тонн грузов.
Перевалка грузов в морском порту Мариуполь в 2024 году выросла на 100% по сравнению с 2023 годом и составила порядка 350 тыс. тонн грузов.
В том числе это стало возможным благодаря завершению приемки имущества порта. Сейчас проходят ремонтные работы на береговых сооружениях и в административных зданиях. В порту и на подходе к нему установлено навигационное оборудование, составлена карта глубин, идет работа по углублению моря. Чтобы обеспечить стабильную работу порта и увеличить объемы перевозок, необходимо создать современные технологические комплексы, уверены в министерстве.
В 2025 году в морском порту Мариуполь планируется ввести в эксплуатацию 25 гидротехнических сооружений (ГТС), в их числе 18 причалов, 15 зданий после проведения ремонтно-восстановительных работ. Также запланировано завершение работ по освидетельствованию и лицензированию системы управления движения судов.
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