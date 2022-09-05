Новую крупную электроподстанцию запустили в Приморском крае

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Крупный центр питания для развития портовой зоны и промышленности Находки ввели в работу. Построена станция была за 1,5 года и имеет мощность 220 киловольт. Дополнительно, в рамках проекта, было проведено более 37 километров линий электропередач, и также модернизировано оборудование подстанций «Лозовая» и «Широкая». Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составил почти 5 миллиардов рублей.