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Энергетика и ТЭК

Новую крупную электроподстанцию запустили в Приморском крае

 © static.mk.ru

Крупный центр питания для развития портовой зоны и промышленности Находки ввели в работу. Построена станция была за 1,5 года и имеет мощность 220 киловольт. Дополнительно, в рамках проекта, было проведено более 37 километров линий электропередач, и также модернизировано оборудование подстанций «Лозовая» и «Широкая». Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составил почти 5 миллиардов рублей.
Источник: https://vlad.mk.ru/social/2022/09/0...yu-zapustili-v-primorskom-krae.html

приморье, электросети, подстанция
  • Нет аватара mailmistika
    06.09.2209:05:45

    220 кВ — это, вероятно, напряжение, а не мощность ПС.

    #1253433
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