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Специалисты публично-правовой «Военно-строительной компании» (ВСК) передали врачам новый медицинский комплекс на 60 мест.

Многофункциональный медицинский центр (площадь 5 025 м², строительный объем 19 156 м3) расположен на ул. Бахмутской, на территории действующей городской больницы скорой медицинской помощи.Работы на площадке (6,4 га) были развернуты 9 июня. Строители возвели объект в кратчайшие сроки — за 85 дней.

Военстроевцы применили технологию быстровозводимых конструкций, которую апробировали и отработали во время пандемии коронавируса. Тогда ВСК построила более 30 инфекционных отделений в разных регионах страны.

При создании МФМЦ в Мариуполе было задействовано 600 человек. Работы шли круглосуточно. Все производственные процессы на площадке велись параллельно.

Центр оборудован по современным стандартам. В нем предусмотрены одно- и двухместные палаты, которые оснащены медицинскими консолями, кислородными системами, современной мебелью, санузлами.

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В корпусе есть реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория.

«Это самое современное отделение с колоссальным комплексом диагностических подразделений: КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. В отделении будет все, начиная от компьютерного томографа и заканчивая чайной ложкой», — рассказывает главный врач БСМП Сергей Орлеанский.

На территории больницы построили КПП, кислородную и трансформаторную подстанции, газовую котельную (2,7 МВт), протянули все инженерные сети. Военные строители проложили дороги, тротуары, высадили газоны, кустарники и деревья. Площадь благоустройства — 30483 м².