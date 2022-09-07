Ничего не строят? Новые школы России 2022

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Первого сентября в России свои двери впервые открыли 155 новых школ построенных к началу учебного года. Также в этом году распахнут свои двери 9,5 тысяч центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 183 детских технопарка «Кванториум». В 3360 школах в сёлах и малых городах обновлены спортивные залы, площадки. Всего же за ближайшие два года планируется построить в России ещё 623 новые школы.