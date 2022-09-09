В Пензенском центре спецвидов медпомощи открылся новый лабораторно-диагностический корпус
Состоялось торжественное открытие лабораторно-диагностического корпуса «Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи. На возведение семиэтажного здания из областного и федерального бюджетов было выделено 176 миллионов рублей.
Оборудование, которым оснащен корпус, позволяет проводить около 8000 гематологических, биохимических, коагулогических, химико-микроскопических исследований в год. И все это — гораздо быстрее и качественнее, чем было раньше.
Главврач Сергей Рыбалкин подчеркнул, что новая лаборатория — подарок не только медикам, а всей области. Ведь это очередной шаг на пути повышения качества медицинского обслуживания населения.
Если потребуется, новая микробиологическая лаборатория сможет делать все дорогостоящие и редкие клинические исследования для всех лечебных учреждений региона.
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