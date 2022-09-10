ОАК передала самолеты Су-35С для ВКС России
Первая партия новейших многофункциональных истребителей Су-35с поступила в Центр боевой подготовки и боевого применения (Центр) Воздушно-космических сил (ВКС), дислоцированный в г. Астрахань.
Экипажи ВКС России завершили перебазирование техники из Хабаровского края на аэродром постоянной дислокации, выполнив за время перелета три промежуточные посадки.
Самолеты войдут в состав Центра боевого применения истребительной авиации. Поставка новой авиационной техники проводится в соответствии с планом перевооружения Центра ВКС.
Ранее специалисты ВКС провели комплексный прием авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе.
В торжественной встрече новой авиационной техники приняли участие руководящий состав Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС и Центра боевого применения истребительной авиации, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ветераны ВВС и представители духовенства.
Справочно:
Су-35с является сверхманевренным истребителем поколения 4++. В нем использованы, в том числе, технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительной особенностью самолетов является новый комплекс авионики на основе цифровой информационно- управляющей системы, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
Экипаж: 1 человек. Максимальная скорость: 2.500 км/ч. Максимальная высота: 20.000 м. Боевая нагрузка: 8.000 кг.
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