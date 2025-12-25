Государственный оборонный заказ выполнен: ОАК завершила поставки истребителей Су-35С в 2025 году
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила выполнение годовой госпрограммы по производству и передаче Министерству обороны России новейших многофункциональных истребителей Су-35С. Последние машины успешно прошли полный цикл заводских испытаний и поступили на вооружение Воздушно-космических сил.
По оценке представителей Ростеха и военных лётчиков, уходящий год стал рекордным по объёмам выпуска боевой авиатехники. Су-35С зарекомендовал себя как одна из самых востребованных и эффективных платформ в войсках, в том числе в ходе специальной военной операции. Лётчики отмечают высокую эргономику, надёжность, способность машины применять полный спектр современного авиавооружения и передовую электронику, включая системы радиоэлектронной борьбы.
«Для предприятий ОАК, задействованных в выполнении гособоронзаказа, 2025 год вновь стал годом ударной работы. Ряд наших заводов уже справился с производственной программой текущего года. Остальные завершают исполнение контрактов. Мы последовательно наращиваем объемы производства востребованной боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
