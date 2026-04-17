Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.

«В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач, была получена новая партия самолетов Су-35С. Это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения», — отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

«Эти истребители сегодня — самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Самолеты прекрасно зарекомендовали себя в войсках. Летчики отмечают высокие характеристики Су-35С, что является самой объективной оценкой для военной техники», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

«Безусловное выполнение заданий государственного оборонного заказа — наша первоочередная задача. В первую очередь это касается самолетов оперативно-тактической авиации. Постоянная работа по совершенствованию и оптимизации производственных процессов позволяет обеспечить необходимые темпы выпуска, обеспечивая потребности ВКС России в самых современных авиационных комплексах», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.