Минобороны России передали партию танков Т-90М «Прорыв» и ремонтно-эвакуационных машин

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Партия модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М поставлена Минобороны РФ «Уралвагонзаводом» (УВЗ, входит в Ростех) в преддверии Дня танкиста. Об этом сообщило в пятницу предприятие.

«В преддверии Дня танкиста работники Уралвагонзавода отправили в адрес Министерства обороны РФ очередной эшелон спецтехники. Это новейшие танки Т-90М „Прорыв“ и инженерные машины БРЭМ-1М», — говорится в сообщении.

День танкиста учредили в 1946 году, он отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади. Праздник включили в перечень профессиональных праздников ВС РФ