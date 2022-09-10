Минобороны России передали партию танков Т-90М «Прорыв» и ремонтно-эвакуационных машин
Партия модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М поставлена Минобороны РФ «Уралвагонзаводом» (УВЗ, входит в Ростех) в преддверии Дня танкиста. Об этом сообщило в пятницу предприятие.
«В преддверии Дня танкиста работники Уралвагонзавода отправили в адрес Министерства обороны РФ очередной эшелон спецтехники. Это новейшие танки Т-90М „Прорыв“ и инженерные машины БРЭМ-1М», — говорится в сообщении.
День танкиста учредили в 1946 году, он отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади. Праздник включили в перечень профессиональных праздников ВС РФ
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11.09.2208:00:01