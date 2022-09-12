В Забайкальском крае открыт крупнейший в России объект зерновой логистики

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В Забайкальском крае на территории опережающего развития «Забайкалье» построен самый крупный в России объект зерновой логистики, а также первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла, решающий проблему разноколейности и обеспечивающий высокую производительность, раздельное хранение и перевалку, высокий уровень биобезопасности. Торжественная церемония открытия объекта состоялась 6 сентября в рамках мероприятия по запуску новых предприятий на площадке ВЭФ-2022.

Инвестиции в проект составили 9,5 млрд рублей.

Забайкальский зерновой терминал — специализированный зерновой железнодорожный терминал Забайкальск-Маньчжурия с пропускной способностью до 8 млн тонн зерна в год. Это уникальный проект, который решает проблему разноколейности ж/д путей Россия-Китай. Как сообщили на предприятии, запуск терминала снимет инфраструктурные ограничения по доступу отечественных (в первую очередь — дальневосточных и сибирских) производителей и экспортеров на крупнейший в мире рынок Китая, а также простимулирует рост производства в данных регионах.

«Забайкальский зерновой терминал — это самый крупный на сегодня объект зерновой логистики в России — 8 млн тонн в год перевалки. Но главное — полная прослеживаемость, раздельное хранение зерна и высочайший уровень биобезопасности. Логистические преимущества терминала — доставка зерна из любой точки Урала, Сибири и Дальнего Востока до любой точки в Китае за две-три недели, против трёх месяцев морской доставки», — рассказал генеральный директор компании «Забайкальский зерновой терминал» Карен Овсепян.

Терминал включает два железнодорожных парка широкой и узкой колеи, способных принимать и обрабатывать маршрутные отправки (71 российский вагон зерновоз и 84 китайских), депо на шесть внутриплощадочных роботов-локомотивов, элеваторный комплекс для хранения зерновых и зернобобовых культур на 80 тыс. тонн хранения, оснащённый транспортной системой. Обеспечено раздельное хранение и перевалка зерна, высокий уровень биобезопасности, применяются современные IT-технологии.

Проект является первым и ключевым элементом проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». Его запуск терминала в Забайкалье позволит снять инфраструктурные ограничения для перевалки зерна на Дальнем Востоке, снизить затраты на логистику зерна.

Как пояснили на предприятии, в настоящее время ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» приступила к реализации программы по строительству семи узловых модернизированных линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения в 1,4 млн тонн на территории ДФО, СФО и УФО, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане для перевалки российского зерна.