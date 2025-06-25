Компания «Цикл» расширяет географию поставок: экспорт в Беларусь через Ozon

В рамках развития международного направления компания «Цикл» начала экспорт мультипродуктового ассортимента на склад маркетплейса Ozon в Республике Беларусь.

Новая логистика — ближе к покупателю

Компания «Цикл», один из крупнейших российских производителей садово-дачной техники и оборудования для сельского хозяйства, продолжает стратегическое расширение своей дистрибуционной сети.

Размещение продукции на складе Ozon в Беларуси позволяет существенно ускорить доставку товаров конечным клиентам, сократить логистические издержки и обеспечить высокий уровень сервиса. Это также даёт значительное улучшение логистических условий и для самой компании как сейлера — маркетплейс охотнее продвигает и продаёт товары, размещённые на своих складах, благодаря чему повышается оборачиваемость ассортимента и точность попадания в спрос.

В первую экспортную поставку вошли товары собственного производства — опрыскиватели, поливочные шланги, автоматические системы полива и другая продукция, которая уже зарекомендовала себя на российском рынке благодаря качеству, надёжности и длительному сроку службы. Белорусский рынок является перспективным направлением: в стране активно развиты садовые и личные подсобные хозяйства.

По разным оценкам, в Республике Беларусь насчитывается от 600 до 1200 миллионов садовых участков, что формирует стабильный спрос на садово-огородную технику и сопутствующие товары.

Наш приоритет — сделать качественные, надёжные товары максимально доступными покупателям. Запуск логистики через склад Ozon в Беларуси — не просто выход на новый рынок, это инвестиции в удобство клиента. Мы стремимся к тому, чтобы продукция «Цикл» была доступна именно тогда, когда она особенно востребована — в сезон активных садовых и строительных работ — Александр Буров, аналитик компании «Цикл».

Стратегическое развитие и международная экспансия

Экспорт в Беларусь стал первым шагом масштабной стратегии компании «Цикл» по выходу на зарубежные рынки. Использование инфраструктуры маркетплейсов даёт возможность гибко масштабировать продажи и оперативно реагировать на потребительский спрос в сопредельных странах. Такой подход способствует не только повышению доступности продукции, но и снижению её конечной стоимости для покупателя. За счёт локализации продаж и сокращения логистического плеча компания прогнозирует рост доли продаж в белорусском кластере: с текущих 0,5% до 1,5% в течение ближайших сезонов.

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