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В Нолинске Кировской области хирургический корпус начал прием первых пациентов

 © gorodkirov.ru

В Нолинске начал работу хирургический корпус центральной районной больницы. Двухэтажное здание расположено на территории больничного городка рядом с двумя действующими лечебными корпусами и поликлиникой. 9 сентября подразделение ЦРБ приняло первых пациентов.

Перед открытием была проделана работа по капитальному ремонту и приведению помещений в соответствии с нормами и стандартами оказания медпомощи, а также оснащению подразделения оборудованием и мебелью.

 © gorodkirov.ru

В 2022 году из областного бюджета выделили средства на покупку компьютерного томографа, который установят до конца текущего года.

 © gorodkirov.ru

 © gorodkirov.ru

 © gorodkirov.ru
Источник: https://kirov.bezformata.com/listne...rgicheskiy-korpus-nachal/109356277/

модернизация здравоохранения, Кировская область
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