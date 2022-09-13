В Нолинске Кировской области хирургический корпус начал прием первых пациентов

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В Нолинске начал работу хирургический корпус центральной районной больницы. Двухэтажное здание расположено на территории больничного городка рядом с двумя действующими лечебными корпусами и поликлиникой. 9 сентября подразделение ЦРБ приняло первых пациентов.

Перед открытием была проделана работа по капитальному ремонту и приведению помещений в соответствии с нормами и стандартами оказания медпомощи, а также оснащению подразделения оборудованием и мебелью.

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В 2022 году из областного бюджета выделили средства на покупку компьютерного томографа, который установят до конца текущего года.

© gorodkirov.ru

© gorodkirov.ru

© gorodkirov.ru