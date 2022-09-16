В Калужской области запустили цех по производству бумажных пакетов из вторсырья
«Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» из Калужской области открыла новый цех по производству бумажных пакетов из вторсырья. Ранее для этой цели Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 132,5 млн рублей по программе «Производительность труда». Общие инвестиции превысили 168 млн рублей.
Мощность нового цеха составляет 59 млн бумажных пакетов в год. Они будут выпускаться преимущественно из макулатурного тарного картона.
Средства займа пошли на приобретение современного оборудования, в том числе по переработке тарного картона в бумажные пакеты, которое обеспечит повышение производительности труда на 30%. Новая флексопечатная машина позволит выпускать изделия с печатью в семь красок и нанесением УФ-лака.
Пакеты компании под брендом «МакПак» имеют различные форматы, с крученными, плоскими ручками и без. Они востребованы в повседневной жизни, применяются для упаковки многих видов товаров: продуктов питания, одежды, сувениров, а также используются службами доставки готовой еды. Выпускаемые пакеты полностью перерабатываемы, поэтому такую упаковку предпочитают пластиковым пакетам экологоориентированные потребители.
Запуск нового цеха отвечает задачам национального проекта «Экология» и национальным целям развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.
«Полотняно-заводская бумажная мануфактура» — одно из старейших промышленных предприятий России. Основана в 1718 году по именному Указу Петра I. Предприятие выпускает широкий ассортимент бумажно-беловых изделий, бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев гофрокартона, скупает макулатуру.
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