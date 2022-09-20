Полуприцеп для доставки газов от Meusburger Новтрак
Meusburger Новтрак сконструировал бортовой полуприцеп для доставки специфичных грузов. Заказчик планирует с его помощью перевозить кислород в медцентры и промышленный газ на производство.
Полуприцеп для перевозки газовых балонов © autoline24.kz
Базовые требования клиента были — компактность и прочность. Они соблюдены. Маленькие габариты дают возможность маневрировать на ограниченных участках. Для территорий лечебных учреждений и производственных цехов — это не редкость. Теперь даже в таких условиях водитель быстро доставит груз до пункта назначения.
Второе требование — прочность. У полуприцепа каркас из стали с усиленными осевыми узлами. Он выдерживает испытания плохой дорогой.
В остальном полуприцеп также получился добротным:
- Ширина — 2,55 м, длина — 9,6 м, высота бортов — 0,8 м.
- Потенциальный максимальный вес газа — 22,8 т.
- Рельефный пол из металла и стенки из облегченного анодированного алюминия с резиновым покрытием. Это обязательные условия для перевозки баллонов с газом.
- Оси бренда BPW.
Meusburger Новтрак старается выполнять заказы ответственно и в точности с потребностями клиента.
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