Полуприцеп для доставки газов от Meusburger Новтрак

Meusburger Новтрак сконструировал бортовой полуприцеп для доставки специфичных грузов. Заказчик планирует с его помощью перевозить кислород в медцентры и промышленный газ на производство.

Полуприцеп для перевозки газовых балонов © autoline24.kz

Базовые требования клиента были — компактность и прочность. Они соблюдены. Маленькие габариты дают возможность маневрировать на ограниченных участках. Для территорий лечебных учреждений и производственных цехов — это не редкость. Теперь даже в таких условиях водитель быстро доставит груз до пункта назначения.

Второе требование — прочность. У полуприцепа каркас из стали с усиленными осевыми узлами. Он выдерживает испытания плохой дорогой.

В остальном полуприцеп также получился добротным:

Ширина — 2,55 м, длина — 9,6 м, высота бортов — 0,8 м.

Потенциальный максимальный вес газа — 22,8 т.

Рельефный пол из металла и стенки из облегченного анодированного алюминия с резиновым покрытием. Это обязательные условия для перевозки баллонов с газом.

Оси бренда BPW.

Meusburger Новтрак старается выполнять заказы ответственно и в точности с потребностями клиента.