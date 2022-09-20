Алтайская пшеница бьёт рекорды по качеству

97% зерна нового урожая имеет продовольственные кондиции. Об этом сообщила руководитель алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария Шостак.Специалисты сейчас проверяют весь урожай. В испытательную лабораторию уже поступило более 2, 5 тысяч проб пшеницы, ячменя и других культур из 43 районов края. По данным мониторинга, качество зерна гораздо выше, чем в прошлые годы. Лучшая пшеница получена в не самом урожайном Табунском районе.

Рекордные 97% обследованной пшеницы на сегодняшний день- это зерно продовольственных кондиций 3-4 класса. Самую золотую, лучшую по качеству пшеницу мы обнаружили в Табунском районе, натурный вес у неё 816 г/л, стекловидность высоченная -62%,и все показатели этой пшеницы соответствуют пшенице 2-го класса. Несмотря на то, что урожайность там не самая высокая по валовому сбору, качественные характеристики на сегодняшний день лучшие именно в Табунском районе.

Мария Шостак, директор алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Пшеницу второго класса часто используют как улучшитель, на неё всегда есть спрос у переработчиков. Много в этом году получено пшеницы 3 класса. Год назад выявили 70% этой ценной культуры, сейчас такой пшеницы выращено 85%. Самое качественное зерно получили аграрии Первомайского, Топчихинского, Шелаболихинского районов. Также, по словам Марии Шостак, впервые в лабораторию поступили пробы пшеницы, выведенной алтайскими селекционерами. Специалисты исследовали 3 сорта — «Алтайская 75», «Гонец» и «Юнион». Все они показали рекордную урожайность — от 41 до 62 центнеров с гектара.

На 19 сентября в Алтайском крае убрано 80% зерновых культур, что составило более 4 млн. 500 тыс тонн.