«Калашников» запустил в работу новый гибридный станок собственной разработки

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АО «Концерн «Калашников» ввел в эксплуатацию новый гибридный обрабатывающий центр IZH H600. Он сочетает комбинацию технологии лазерной наплавки металлического порошка и пятиосевую фрезерную обработку, позволяя изготавливать детали и сборочные единицы сложной геометрической формы массой до 300 кг и габаритами 600×500×500 мм. Реализация проекта по разработке и изготовлению станка началась в конце 2018 года при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

Отметим, что станок от «Калашникова» позволяет сократить время постановки изделий на производство до 10 раз без необходимости оснащения производства специнструментом и спецоснасткой, и существенно увеличить производительность труда.

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К сегодняшнему дню завершены опытно-конструкторские по разработке прототипа «гибридного станка» и опытно-технологические работы. Отработаны гибридные технологии изготовления деталей и сборочных единиц, успешно реализована процедура оперативного восстановления и ремонта деталей из состава производственного оборудования концерна, отлажена технология восстановления вырубных штампов для кузнечно-прессового оборудования. Проведены научно-исследовательские работы и составлены подробные отчёты с подбором порошков и режимов наплавки, обеспечивающих её требуемое качество.

«В перспективе концерн готов наладить серийное производство данного станка, — сообщил Владимир Лепин. — Важно, что его можно использовать не только для изготовления изделий, но и для нанесения защитных покрытий методом наплавки в зонах повышенной коррозии и износа».

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