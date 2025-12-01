«Калашников» ввел в эксплуатацию новый участок вакуумных печей для высокоточной спецтехники
АО «Концерн «Калашников» запустило в опытно-промышленную эксплуатацию дополнительную производственную площадку для исполнения ежегодно растущих объемов государственных заказов. Новый участок вакуумных печей для производства востребованных высокоточных изделий проходит пуско-наладочные работы и в скором времени выйдет на заявленный объем производства.Важно отметить, что оборудование вакуумной термической термообработки изготовлено по спецзаказу концерна и является единственным в России современным оборудованием подобного исполнения. Рост численности персонала дивизиона производства спецтехники составил более 300 человек, все новые специалисты прошли обучение в заводской школе производственного обучения.
«Усиление производственной мощности дивизиона — это важный стратегический этап производственной программы, — подчеркивает генеральный директор концерна, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. — Организация нового современного участка позволит нам кратно увеличить объемы выпускаемой продукции. Технологический потенциал АО «Концерн «Калашников» и коллектив высококлассных специалистов позволяют создавать новые виды востребованной специальной продукции».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0