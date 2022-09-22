В Нижегородской области собрали рекордный урожай зерна

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В регионе заканчивается кампания по уборке зерна, убрано уже более 96% от засеянных площадей. Собрано 1,7 миллиона тонн зерновых.

Это лучший результат Нижегородской области за последние 30 лет (в 1992 году было намолочено 1,965 млн тонн). В лучшем после этого 2020 году собрали 1,6 млн тонн.