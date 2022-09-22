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Агропром и пищевая промышленность

В Нижегородской области собрали рекордный урожай зерна

 © img2.fedpress.ru

В регионе заканчивается кампания по уборке зерна, убрано уже более 96% от засеянных площадей. Собрано 1,7 миллиона тонн зерновых.

Это лучший результат Нижегородской области за последние 30 лет (в 1992 году было намолочено 1,965 млн тонн). В лучшем после этого 2020 году собрали 1,6 млн тонн.

Источник: https://fedpress.ru/news/52/economy/3100361

Нижегородская область, сельское хозяйство
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