Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28 проходит предварительные испытания

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Опытный образец магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28 проходит предварительные испытания на Брянском машиностроительном заводе по согласованной с ОАО «РЖД» программе и методике.

Заключительным этапом предварительных испытаний является опытный пробег в объеме 10 000 км. Для его прохождения локомотив будет направлен в депо Курбакинская (г. Курск). Результатом успешного прохождения проверки станет присвоение конструкторской документации литеры «О». Далее планируется передислокация локомотива на испытательный полигон ВНИКТИ для проведения приемочных и сертификационных испытаний.

Локомотив создан с целью обеспечения вождения тяжеловесных поездов на неэлектрифицированных участках восточного полигона РЖД и базируется на хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации отечественных конструкторских решениях. Тепловоз оснащается мощным современным дизельным двигателем 18-9ДГМ, созданным специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и произведенным на Коломенском заводе. Технические параметры тепловоза 3ТЭ28 позволяют ему водить на восточном полигоне поезда массой до 7100 тонн.

Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28 впервые был представлен вниманию генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозёрову в рамках заседания Совета по взаимодействию ОАО «РЖД» с предприятиями транспортного машиностроения 30 августа в ходе осмотра производственной площадки Коломенского завода.